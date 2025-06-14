Новое поколение интерфейса обеспечивает передачу данных на скорости 128 GT/s и готово к задачам будущего — ИИ, облака и квантовые вычисления

Организация PCI-SIG объявила о выходе спецификации PCIe 7.0, которая увеличивает скорость передачи данных до 128 GT/s. Это даёт теоретическую двустороннюю пропускную способность до 512 ГБ/с в конфигурации x16.

В основе технологии лежит PAM4-модуляция (импульсная амплитудная модуляция с четырьмя уровнями) и Flit-кодирование, которые уже использовались в предыдущем поколении PCIe 6.0. Эти методы позволяют эффективнее использовать полосу пропускания и снижать энергопотребление, сохраняя совместимость со старыми устройствами. Также сохранена обратная совместимость, что позволяет использовать новые карты расширения в старых слотах, хотя и с ограничениями по скорости. Массовое внедрение PCIe 7.0 начнётся не раньше 2026–2027 годов.