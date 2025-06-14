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ddr22
Kubuntu Focus представила ноутбук M2 GEN 6 на базе Intel Core Ultra 9 и GeForce RTX 5070 Ti
Новый M2 GEN 6 от Kubuntu Focus предлагает улучшенную производительность, яркий экран и сверхбыстрое хранилище для пользователей Linux

Kubuntu Focus официально запустила обновлённый ноутбук M2 GEN 6 — устройство, разработанное специально для тех, кто использует Linux в профессиональных целях. Это не просто гаджет для игр: он позиционируется как оптимизированная система для разработчиков, DevOps-специалистов, исследователей машинного обучения и творческих профессионалов, которые ценят стабильность, скорость и поддержку ОС из коробки.
В основе нового M2 GEN 6 лежит процессор Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами, который по сравнению с предыдущим поколением прибавляет в производительности на 5–15%, а также становится на 40% более экономичным. Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ GDDR7 VRAM, четвёртым поколением ядер трассировки лучей и пятой версией тензорных ядер. По заявлению компании, графика стала быстрее на 30–44% в бенчмарках и лучше выдерживает нагрузку в ресурсоёмких задачах.

Экран увеличен до 16 дюймов с разрешением 2560×1600 (WQXGA), частотой обновления 60 Гц, яркостью 525 нит и поддержкой G-Sync. Для хранения данных доступны три слота NVMe: один PCIe 5.0 с пропускной способностью до 14,800 МБ/с и два порта PCIe 4.0, что позволяет установить до 12 ТБ SSD. Базовая комплектация включает 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 МГц и 1 ТБ диск Samsung 990 Pro. Можно выбрать до 96 ГБ RAM и расширить объём постоянного хранилища, сохранив при этом качество компонентов.

Для безопасности предусмотрен YubiKey, а также возможность бесплатного full-disk шифрования. Корпус стал легче и тоньше — теперь он весит 4.96 фунтов вместо 5.29 и имеет толщину 0.78 дюйма. Портовой набор внушителен: два USB-C 3.2 с Thunderbolt, DisplayPort и питанием, пара USB-A 3.2, HDMI 2.1b, сетевой порт 2.5 Гбит, кардридер microSD, аудиовыход и замок Kensington.

Цена пока остаётся высокой, но оправданной тем, что компания использует проверенные компоненты и делает акцент на совместимости с Linux.

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#kubuntu
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