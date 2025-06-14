Новая плата от Gigabyte добавляет мощные функции для геймеров и оверклокеров

Плата построена на чипсете AMD B850 и рассчитана на процессоры Ryzen 9000 для сокета AM5. Это не просто обновлённый дизайн: это возвращение серии SOC Force, которая была популярна среди энтузиастов ещё на платформе Intel Z97 и Z170.

B850M Force выполнена в формате microATX и выделяется ярким оранжевым дизайном. В наличии современные разъёмы и возможности расширения: один PCIe x16 5.0 слот, один x4 от чипсета, три M.2 и четыре SATA III порта. Также есть HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, поддерживающий 4K@144 Гц при наличии подходящего интегрированного GPU.

Одной из интересных особенностей стало наличие PS/2-порта. Сеть представлена 2.5 Гбит Ethernet и Wi-Fi 6E (в зависимости от модификации), а также Bluetooth 5.3. Также в нличии USB 3.2 Gen 2 и USB-C.

Память поддерживается до 128 ГБ DDR5, с возможностью разгона до 9600 MT/s через EXPO и XMP-профили. Для питания процессора используется 8+2+2 фаза с радиаторами.

Добавлен режим X3D Turbo — опция, которая автоматически оптимизирует производительность как для Ryzen X3D, так и для обычных CPU. Хотя точная цена и дата выхода пока не объявлены, уже сейчас понятно, что B850M Force позиционируется как решение для широкого круга пользователей.