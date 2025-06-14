На Future Games Show: Summer Showcase 2025 THQ Nordic и студия Grimlore Games показали новый геймплейный трейлер Titan Quest II. Видео раскрывает, как именно игра развивает систему боя, добавляя новые навыки и мощные модификаторы. Судя по всему, проект сохраняет верность духу оригинала, предлагая масштабную ролевую игру в стиле греческой мифологии и средневековой фэнтези.
Во время мероприятия также было подтверждено, что игра не будет содержать микротранзакций — только классические DLC, которые появятся после выхода из Early Access.
Сейчас Titan Quest II находится в разработке в немецком офисе Grimlore Games. Версия с Early Access запланирована на лето 2025 года для PC. Полная версия игры появится позже и будет доступна не только на Windows, но и на PlayStation 5, и Xbox Series X|S.