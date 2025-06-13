Remedy раскрыла план пост-релизного контента с новыми локациями, врагами и косметикой

Разработчики из Remedy Entertainment рассказали о своём плане развития FBC: Firebreak после запуска. Игра выйдет через несколько дней, но сразу после этого игроков ждут масштабные обновления — Fall 2025 принесёт первый из них под кодовым названием Outbreak. Он добавит новые игровые механики, дополнительные задания, новый сайт «Research Sector», а также как бесплатные награды для всех игроков, так и платные косметические предметы (classified requisition).

Второе большое обновление — Blackout — запланировано на более поздний срок. Оно тоже включит новую локацию, новых врагов, свежее оборудование и ещё больше возможностей для прокачки персонажа. Также будут доступны дополнительные косметические наборы за деньги.

Однако Remedy подчеркнула, что весь игровой контент после запуска будет бесплатным. Это значит, что игроки не столкнутся с ситуацией, когда для полноценного прохождения потребуется покупать отдельные DLC. Косметика может быть платной, но она никак не влияет на геймплей.

Для тех, кто не готов купить игру сразу, хорошая новость: Firebreak будет доступен через Xbox Game Pass и PS Plus Extra. Это позволяет попробовать проект без лишних затрат и убедиться, насколько он интересен в долгосрочной перспективе.