Новый средний смартфон OnePlus может получить Snapdragon 8s Gen 3 вместо ожидаемого Dimensity 9400e

Один из новых смартфонов серии OnePlus Nord — модель CPH2707 (предположительно, это OnePlus Nord 5) — был замечен в тесте Geekbench. Ожидалось, что устройство будет использовать процессор MediaTek Dimensity 9400e, но результаты показали совсем другой: аппарат на базе Snapdragon 8s Gen 3 набрал около 1977 в однопоточном режиме и 5090 в многопоточном, что соответствует другим устройствам с этим же чипом.

Это вызвало удивление, так как ранее все утечки указывали на связь с MediaTek. Однако использование Qualcomm может быть стратегией компании, направленной на снижение цены устройства без потери общей производительности.

Также стало известно, что смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. Другие предполагаемые характеристики включают экран OLED с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки на 100 Вт.