Новые утечки указывают на рекордные показатели в Geekbench 6 с более чем 11 000 баллами в multi-core тесте

Согласно свежим утечкам от Digital Chat Station, Qualcomm работает над крайне мощным чипом — Snapdragon 8 Elite 2. Ожидается, что он выйдет осенью и предложит значительный прирост производительности по сравнению с текущим поколением. По данным из утечки, его однопоточный результат в Geekbench 6 может превысить 4 000 баллов, а многопоточный достичь отметки выше 11 000, что на 30% лучше в single-core и около 20% в multi-core по сравнению с предшественником.

Это делает его потенциальным конкурентом Apple A19 Pro, о котором ранее сообщалось, что он обгоняет M4 по одному ядру. Однако новые данные говорят о том, что Snapdragon 8 Elite 2 может не только сравняться с ним в этом плане, но и превзойти по многозадачной производительности: у Apple ожидается 10 000.

В графическом плане Adreno 830 уже сейчас сильнее, чем GPU в A18 Pro, а значит, следующее поколение видеоядра может ещё больше расширить этот разрыв. Это важно для мобильного гейминга, где высокая частота кадров и стабильность имеют первостепенное значение.

Новые смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite 2 смогут конкурировать с самыми мощными мобильными процессорами даже в задачах, где Apple традиционно доминировала. Остаётся ждать официального запуска и независимых тестов, чтобы понять, насколько реальны эти цифры.