RedMagic Ice Blade Magnetic Axis — компактная клавиатура с высокой скоростью опроса и RGB-подсветкой

Это устройство выполнено в минималистичном стиле с использованием алюминиевого корпуса из анодированого сплава 6063. Она позиционируется как компактное решение для геймеров, сочетающее высокую скорость реакции и яркий дизайн.

Клавиатура поддерживает частоту опроса до 8000 Гц и время отклика всего 0,1 мс. Это делает её одной из самых отзывчивых моделей на рынке, особенно для игр, где важна точность и скорость. Также используется технология RedMagic Butterfly Magnetic Switch, которая обеспечивает мягкое, но при этом чёткое нажатие. Одной из самых заметных особенностей стал полноразмерный RGB-светодиодный световой бар, который можно настраивать под индивидуальные предпочтения.

В Китае продажи стартовали по цене CNY 1,099 (~$153), но с понижением до CNY 999 (~$139) в первый месяц после запуска. Хотя глобальная доступность пока не объявлена, учитывая, что бренд расширяет линейку устройств (например, планшет RedMagic Astra будет продаваться за пределами Китая), можно ожидать международного релиза.