Новые технологии Razer добавляют тактическую отдачу и динамическую подсветку в MMO-выживалку по вселенной Dune

Razer объявила о сотрудничестве с Funcom, которое принесло в Dune: Awakening продвинутые технологии — Sensa HD Haptics и Chroma RGB. Это открытая выживательная MMO в мире Dune, где игроки строят крепости, борются за ресурсы и учатся чувствовать опасность через тактильные эффекты.

С помощью Sensa HD Haptics, поддерживаемой в устройствах, таких как Razer Freyja, Kraken V4 Pro и Wolverine V3 Pro, игроки получат более 230 специально созданных виброэффектов. Они передают всё: от внезапного удара лазерной пушки до приближения гигантского червя в песках Арракиса.

Chroma RGB дополняет этот опыт. В игре реализовано более 180 световых эффектов, которые реагируют на события в реальном времени. Подсветка клавиатуры, мыши и других устройств будет менять цвета в зависимости от действия на экране — будь то атака врага или прохождение через шахту с пряностью.

Для тех, кто хочет попробовать игру с полной отдачей, Razer проводит серию мероприятий:

- Sensa Experience Zone уже доступна в RazerStores по всему миру с 10 июня 2025 года.

- Играйте бесплатно в Dune: Awakening в специальных демозонах в RazerStore Las Vegas, Orlando и Los Angeles (14–15 июня), а также в Лондоне (21 июня).

- Каждый, кто покупает подходящее оборудование Razer, может получить бесплатный ключ для игры на Steam.