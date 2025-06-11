Новый масштабный проект Ubisoft переносит игроков в эпоху Римской империи с выбором между миром и войной

Ubisoft официально объявила дату выхода Anno 117: Pax Romana — релиз состоится 13 ноября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna и PC через Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect. Это самая масштабная часть серии Anno, разработанная студией Ubisoft Mainz, и одна из самых детализированных игр о Римской империи за последние годы.

Действие игры разворачивается в 117 году н.э., когда Рим достиг своего расцвета. Игрокам предстоит сыграть роль губернатора, назначенного императором для колонизации новых провинций от Лациума до туманной Альбы. Выбор остается за вами: будете ли вы развивать экономику, укреплять культурные связи или же подавлять восстания силой. Каждое решение влияет на судьбу империи.

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Anno 117: Pax Romana обещает не только строительство и управление ресурсами, но и глубокую политическую игру, где каждый шаг может стать как началом процветания, так и катастрофы. Визуальный стиль и подход к управлению вдохновлены классическими RTS и стратегиями с пошаговой проработкой событий. Разработчики подчёркивают, что это не просто переименованная версия старых частей, а полноценное развитие франшизы, сочетающее элементы истории, культуры и управления.