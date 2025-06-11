Новая версия API обещает улучшенные графические возможности и инструменты

Во время WWDC 2025 Apple официально представила Metal 4 — новый набор инструментов, который должен усилить игровой потенциал своих Mac на чипах Apple Silicon. Одним из ключевых новшеств стал MetalFX Frame Interpolation, функция, похожая на NVIDIA DLSS Frame Generation: она создаёт промежуточные кадры между оригинальными, чтобы поднять частоту кадров без значительного увеличения нагрузки на GPU. Однако, как и в случае с конкурентами, это может добавить задержку управления, если базовой частоты кадров недостаточно.

Также добавлен Denoising — технология, которая улучшает качество трассировки лучей и path tracing, делая их более гладкими и реалистичными. Это особенно важно для портированных игр, которые ранее выглядели хуже на Mac, чем на PC.

Для тех, кто занимается адаптацией игр под macOS, важным стало обновление Game Porting Toolkit 3. Теперь он предоставляет больше метрик, которые показывают, как именно игра работает на Apple Silicon. Разработчики могут использовать новую версию Metal Performance HUD для отслеживания производительности и определения слабых мест в коде.

Хотя Apple пока не раскрыла полный список поддерживаемых проектов, ясно одно: компания продолжает развивать экосистему для геймеров, предлагая решения, которые раньше были доступны только на Windows-системах.