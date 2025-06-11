Новый стимпанковый RPG от inXile поднимает планку в выборе и реакции мира на решения игрока

inXile Entertainment представила новый трейлер Clockwork Revolution на Xbox Games Showcase 2025, раскрыв больше деталей о том, как именно игра будет использовать сложные диалоги и моральные выборы. В интервью с Xbox Wire разработчики подчеркнули, что в этой фантастической стимпанковой вселенной каждое слово имеет значение — и некоторые варианты ответов действительно можно назвать «по-настоящему злыми».

Главный герой игры сталкивается с ситуациями, где нужно выбирать не просто между добром и злом, а между разными уровнями морального падения. При этом эти опции не просто декоративные: они влияют на развитие истории, отношения с персонажами и даже на то, кто из них выживет до конца игры. Как рассказал геймдиректор Chad Moore, в одном из эпизодов, показанном в трейлере, главная героиня Морган решает поговорить с Эрролом вместо Альфи — несмотря на предупреждения. Это приводит к тому, что Эррол погибает, исчезая из дальнейшей истории.

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Это лишь один пример того, как система диалогов может менять ход повествования. Игра поддерживает беседы с участием нескольких персонажей одновременно, где выбор собеседника влияет на направление разговора. Такие ситуации делают игру более живой и менее предсказуемой.

Также стало ясно, что Clockwork Revolution — это не только про бои и исследование мира, но и про глубокую ролевую систему. Разработчики хотят дать игрокам возможность играть так, как они этого хотят, без ложного выбора или поверхностных решений. Зло должно иметь последствия, а благородные поступки — настоящую цену, иначе всё становится просто набором реплик.

Релиз пока остаётся туманным. Хотя игра была анонсирована ещё в 2023 году как проект на ранней стадии, точная дата выхода так и не объявлена.