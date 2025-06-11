Обновление visionOS 26 для Apple Vision Pro усиливает реализм и удобство AR/VR с виджетами в трёхмерном пространстве

Apple официально представила visionOS 26 на WWDC 25 — обновление разработано специально для её гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro. Оно предлагает пользователям улучшенные инструменты для работы, общения и развлечений в трёхмерном пространстве.

Одним из ключевых нововведений стали Personas — более реалистичные аватары для FaceTime. Теперь они отражают детализацию кожи и волос, благодаря продвинутому рендерингу на основе ИИ. Это позволяет выглядеть достойно даже после пробуждения, что особенно важно для видеозвонков в режиме дополненной реальности.

Также добавлены объёмные виджеты, которые можно размещать в виртуальной среде по своему усмотрению. Разработчики могут создавать их через WidgetKit, а пользователи — настраивать положение, цвет рамки и ширину. Виджеты отображаются в 3D-пространстве и могут показывать музыкальные плейлисты, фотографии и другую информацию. Новые API обеспечивают Environment Occlusion, чтобы виртуальные объекты могли скрываться за реальными предметами, усиливая ощущение присутствия.

visionOS 26 поддерживает просмотр 360-градусных видео, сделанных камерами вроде Insta360. С помощью ИИ система может добавлять эффект глубины к обычным изображениям, создавая впечатляющие пространственные сцены. Это работает в приложениях Photos, Spatial Gallery и Safari, а также позволяет прокручивать веб-страницы взглядом. Для этого используется функция Eye Control, которая уже доступна в бета-версии.

Взаимодействие с виртуальным миром стало ещё гибче: теперь поддерживаются аксессуары вроде Logitech Muse spatial pen и PlayStation VR2 Sense контроллеров. Последние обеспечивают 6DoF и тактическую обратную связь. Для тех, кто не использует внешние устройства, доступны улучшения в отслеживании рук с частотой 90 Гц, что делает навигацию точнее и естественнее.

Корпоративным пользователям представлен новый Protected Content API, который ограничивает возможность копировать документы или делать скриншоты без разрешения. Для людей с ограниченными возможностями улучшена читаемость и управление виртуальным интерфейсом, включая голосовой ввод и другие вспомогательные функции.

Также заявлена интеграция Apple Intelligence, хотя конкретика пока отсутствует. SharePlay позволит передавать виртуальные сцены и объекты между пользователями AVP, открывая возможности совместной работы и общения.

visionOS 26 уже доступна в версии для разработчиков и должна выйти осенью 2025 года.