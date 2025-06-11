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ddr22
В Google Pixel 10 вернут функцию для автоматической настройки цветовой температуры экрана
Речь идёт об Ambient EQ — теперь она будет называться Adaptive Tone

Согласно новому отчёту Android Authority, один из анонимных сотрудников Google поделился информацией о том, что Pixel 10 получит функцию, которую не было в линейке почти десять лет. Речь идёт об Ambient EQ — теперь она будет называться Adaptive Tone. Это технология, которая регулирует цветовую температуру экрана в зависимости от освещения вокруг, делая просмотр более естественным и комфортным для глаз.

Adaptive Tone появится благодаря новому датчику ams TMD3743, который отвечает за определение окружающего света и его интенсивности. Эта возможность была замечена только на Pixel Tablet, но ни одна модель Pixel после четвёртой серии не имела такой функции. Теперь она возвращается, хотя, судя по всему, только для новых устройств — Pixel 10 Pro, Pixel 10 и Pixel 10 XL. Версия Fold пока остаётся вне этой системы.

Важно отметить, что это не просто клонирование Apple True Tone — Google переосмыслила подход к интерфейсу и пытается сделать его ещё более точным. Также стало известно, что Pixel 10 выйдет 20 августа, а ранее уже просочились изображения и возможные расцветки новых моделей, включая Pixel 10 Pro.

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#google pixel 10
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