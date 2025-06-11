Новая функция может появиться на умных часах Garmin в ближайшие месяцы

Появились слухи о том, что Garmin разрабатывает новую функцию под названием Timing Gates. Хотя точные детали пока не раскрыты, предполагается, что она будет полезна в таких активностях, как горный велосипед, триатлон и даже зимние виды спорта. Суть функции заключается в том, чтобы позволить пользователям сохранять до 10 GPS-точек маршрута, которые будут работать как контрольные точки или виртуальные «ворота».

Это похоже на уже существующую функцию Auto Lap, которая автоматически завершает круг при достижении определённого расстояния. Однако Timing Gates позиционируются как более продвинутая система: она может реагировать на прохождение пользователем заданных GPS-меток и автоматически записывать данные тренировки с частотой до 5 Гц, что повысит точность отслеживания скорости и местоположения.

Информация о Timing Gates появилась после других утечек, связанных с обновлением возможностей Garmin в сфере тренировок — например, добавление новых режимов ходьбы и плавания. Также недавно компания представила такие функции, как Running Tolerance, Running Economy и Evening Report, доступные в новых моделях Forerunner 570 и Forerunner 970.

Хотя пока неизвестно, какие именно модели часов получат Timing Gates, есть основания полагать, что это коснётся и старших серий, таких как Fenix, Epix и серии Enduro. Ожидается, что функция появится в следующие несколько месяцев.