Новые модификации мини-ПК ROG NUC 2025 обещают ту же производительность, но меньшую цену

Asus официально объявила о расширении линейки своих компактных игровых ПК — ROG NUC 2025. Теперь покупатели смогут выбрать менее дорогие варианты этой системы, которая изначально предлагалась с процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой GeForce RTX 5080 за ~$3480.

Новыми вариантами стали модель с таким же чипом и RTX 5080, но с 1 ТБ SSD вместо 2 ТБ, и совсем новая конфигурация с RTX 5070 Ti, накопителем на 1 ТБ и тем же мощным процессором.

Первый вариант сохраняет те же 32 ГБ оперативной памяти и CPU, но предлагает на половину меньше постоянного хранилища. Это позволило снизить цену до CNY 24,399 (~$3,398), что почти на $90 дешевле топовой версии. Второй вариант стал ещё доступнее: здесь используется видеокарта RTX 5070 Ti, что снизило производительность GPU примерно на 20%, но и цена упала до CNY 18,399 (~$2,561).

Обе новые модели пока доступны только в Китае, хотя точная дата их выхода в других регионах неизвестна. Изначальная версия ROG NUC 2025 была замечена в продаже всего месяц назад.