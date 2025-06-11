Новый флагманский телевизор TCL предлагает передовые игровые функции и поддержку Dolby Vision IQ

TCL официально запустила продажи своего нового флагманского телевизора C9K (или C91K), который теперь доступен в Европе. Это высококлассная модель линейки C Series 2025 года, позиционируемая как один из самых технологически продвинутых телевизоров на рынке. В наличии версии с диагоналями 65, 75, 85 и даже 98 дюймов. Цены стартуют от €1999 за 65-дюймовую модель и достигают €4999 за самую большую версию.

Матрица с частотой обновления 144 Гц, которая может быть ускорена до 288 Гц через VRR Game Accelerator, а также яркость до 6500 нит в HDR-режиме. Для геймеров добавлены четыре HDMI 2.1 порта, Game Bar для быстрого доступа к настройкам и совместимость с последними стандартами изображения — Dolby Vision IQ, HDR10+, Filmmaker Mode и IMAX Enhanced.

В основе конструкции лежит CrystGlow WHVA Panel, которая обеспечивает контрастность 7000:1, минимальное отражение света и расширенный угол обзора. Также стоит отметить систему охлаждения с 5184 зонами локального затемнения, что гарантирует глубокий чёрный цвет и точную детализацию в темных сценах.

Пока что продажи начались во Франции и Бельгии через Boulanger и Coolblue соответственно. Ожидается, что модель появится и в других странах ЕС. А в США телевизор будет представлен как QM9K, и его запуск намечен на конец июня.