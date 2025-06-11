Новый складной смартфон Vivo обещает рекордную яркость, холодостойкость и LTPO-дисплеи

Компания Vivo официально подтвердила новые детали о своём следующем складном устройстве — X Fold5. По словам вице-президента Han Bo Xiao, который делится информацией через Weibo, это будет первый складной телефон с сертификацией IP5X (пылезащита) и IPX9+ (водонепроницаемость), что делает его более устойчивым к внешним воздействиям.

Особое внимание уделено дисплеям: оба экрана могут достигать яркости в 4500 нит, что превосходит показатели конкурентов, таких как Oppo Find N5, Samsung Galaxy Z Fold6 и Google Pixel 9 Pro Fold. Однако стоит отметить, что этот уровень яркости был доступен ещё на предыдущих моделях X Fold3 и X Fold3 Pro. Новое поколение получит LTPO-матрицу для основного дисплея, что должно положительно сказаться на энергоэффективности.

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Также стало известно, что X Fold5 выдерживает работу при температуре до -30°C, что ниже, чем у прошлых версий (-20°C).

Визуально новый складной смартфон стал немного больше своего предшественника — размер внутреннего экрана увеличился за счёт уменьшения толщины рамок. Внешний вид устройства остаётся близким к предыдущим поколениям.

Хотя точная дата релиза пока не объявлена, аналитики ожидают анонса до конца месяца.