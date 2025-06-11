Новый G14 от Asus использует RTX 5070 Ti и RTX 5080 Laptop, превосходя конкурентов по производительности

Asus официально обновила линейку своего компактного игрового ноутбука ROG Zephyrus G14, предложив пользователям варианты с более мощными видеокартами — GeForce RTX 5070 Ti Laptop и даже RTX 5080 Laptop.

Это делает его самым быстрым 14-дюймовым игровым устройством на рынке, особенно на фоне таких конкурентов, как Razer Blade 14, которая ограничена менее производительным RTX 5070.

Чтобы вместить топовые GPU в относительно тонкий корпус, инженеры Asus доработали систему охлаждения: увеличили размер тепловых трубок, добавили дополнительное охлаждение VRAM и установили два больших вентилятора вместо трёх предыдущих меньших. Это немного увеличило толщину устройства, но позволило поднять уровень TGP до 120 Вт (95 Вт + 25 Вт Dynamic Boost), что положительно сказалось на стабильной работе чипов.

Информация о доступности новинки пока остаётся за кадром.