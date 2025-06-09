Это уже не первый случай, когда Unreal Engine 5 помогает вернуть старые игры к жизни

Во времена, когда Call of Duty и Battlefield ещё не правили балом, серия Medal of Honor задавала стандарты военных шутеров. Теперь, спустя почти два десятка лет после последнего официального релиза, фанатский проект доказывает, что интерес к лицензии всё ещё жив.

Один из энтузиастов по имени Jos van Laar воссоздал знаменитую миссию Scuttling the U-529 из Medal of Honor: Allied Assault, выпущенную в 2002 году. Используя движок Unreal Engine 5, он перенёс её в современную графику, сохранив дух оригинала. В этой миссии лейтенант Пауэлл проникает на германскую базу под прикрытием норвежского сопротивления и должен уничтожить секретное оружие NAXOS, а также выкрасть документы и взорвать подводную лодку U-529.

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Это уже не первый случай, когда Unreal Engine 5 помогает вернуть старые игры к жизни. Ранее аналогичным образом был сделан проект The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Судя по всему, движок продолжает становиться основным инструментом для таких инициатив.