Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Проект Bento это Steam Deck в корпусе беспроводной клавиатуры с AR-дисплеем
Bento для Steam Deck превращает портативный компьютер в мини-ПК с дисплеем на очках

Пользователь Reddit под ником u/michaelthatsit представил необычный проект под названием Bento — переработанный Steam Deck, умещённый внутрь компактного корпуса, напоминающего беспроводную клавиатуру. Вместо традиционного экрана устройство использует AR-очки и внешний видеодонгл, что делает его мобильным ПК, который можно взять куда угодно.

Внутри Bento скрывает основные компоненты Steam Deck: процессор, оперативную память, SSD, аккумулятор и даже вентилятор. Они установлены в двухсекционный 3D-печатный корпус, где одно отделение служит для электроники, а другое — для хранения видеодонгла. Охлаждение пока остаётся проблемой из-за ограниченного пространства, но автор планирует доработать систему в следующей версии.

Проект был разработан с использованием Shapr3D для черчения и сборки. Многие детали пришлось заказывать через eBay, а общий дизайн вдохновлён эстетикой Commodore 64. Это не просто экспериментальный моддинг — это попытка создать действительно удобное и мобильное игровое решение, которое может работать как на ходу, так и дома.

Сейчас Bento находится на стадии развития, и автор намекнул на будущие обновления: сменные модули ввода, улучшенная конструкция корпуса и даже демонстрационное видео в стиле продуктовых презентаций. Хотя идея ещё далека от массового потребителя, она уже вызвала интерес в сообществе Steam Deck и среди тех, кто любит нестандартные подходы к переносным ПК.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#bento
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия приступила к строительству новой трассы к Каспийскому морю
6
Компания Radia нашла партнеров для разработки самого большого самолета в мире WindRunner
5
Профессор Гастаньяга развивает идею, что весь Большой взрыв должен был произойти внутри черной дыры
+
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
26
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
3
Живое изображение POCO F7 утекло в сеть, демонстрируя интересный дизайн смартфона
4
Бюджетная видеокарта Nvidia RTX 5050 может выйти уже в июле
1
Троян BadBox заражает миллионы Android-устройств по всему миру
4
На Транссибе модернизировали старейший тоннель Забайкальской железной дороги
+
Razer представила игровую подушку Freyja и гарнитуру Kraken V4 Pro с тактильными эффектами
+
Xiaomi может переименовать HyperOS 3 в HyperOS 26
+
Опубликован неофициальный список устройств Apple с поддержкой macOS 26
+
Летом в России запустят новую крупную золотоизвлекательную фабрику
2
Samsung Galaxy Watch получит функцию выявления остановки дыхания во время сна
+
Radeon RX 9060 XT стала единственной видеокартой этого года, которую можно найти по РРЦ после релиза
1
Вместо AORUS Master GeForce RTX 5090 за 3 000 долларов пользователь получил коробку с продуктами
6
На Дальнем Востоке запускают крупнейшую в России и СНГ солнечную электростанцию
2
Первый в мире биокомпьютер на человеческих нейронах представлен в Австралии
+
Zotac выпустила целую линейку парфюмерной продукции
1
AMD Radeon RX 9060 XT стала самой высокочастотной видеокартой в истории
5

Популярные статьи

Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
27
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
11
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
30
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
5
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
17

Сейчас обсуждают

AMdvij
11:16
Как раз нехватало квартир в городе, учитывая отсутствие дорог, отсутствия развития метро, теплотрассы трещат по швам от нагрузок, все из-за того чтобы обогатилось несколько семей
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
Андрей Жуков
11:12
Вы пожалуйста оставьте свои умозаключения для других. Я лично про вас уже всё понял. Прощайте!
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Зю
11:08
Щас бы в 2025 купить ноут на интеле...
Lenovo Yoga Book 9 14 с процессором Arrow Lake страдает от снижения производительности под нагрузкой
Данила Прокопчик
11:06
Как уже надоели все эти заголовки "ТЕПЕРЬ СТИМ ДЕК СТАЛ ЕЩЁ МОЩНЕЕ", "ОПТИМИЗАЦИЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В РАЗЫ", "УЛУЧШАЕТ ГРАФИКУ", ребята, перестаньте байтить людей, которые не знают что такое geforce now, ...
NVIDIA GeForce Now для Steam Deck улучшает графику и увеличивает время автономной работы
Serious man
10:53
Недавно взял олед 360 гц, там есть сдвиг экрана как защита от выгорания, включается изредка. Еще экран со временем если просто куда то отойти затемняется, тоже видимо от выгорания. Вряд ли за нескольк...
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Serious man
10:50
А я то думал кто это г... с искривленным экраном покупает.)
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Waramagedon
10:44
Мониторинг цен говорит о том, что все это пока фантастика.
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
aleximus777
10:44
Вот и мне) Чем это закончится - походу станет ясно очень быстро) Я на нем еще и кодить собираюсь.
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Pustotnik
10:43
Причём тут власть? Кто мешает вам купить домой 3D принтер или писать плагины и продавать их? Создавать сайты, видео туторы и вести обучение. Сфер дофига, где власти нет до вас никакого дела. Мы созда...
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Waramagedon
10:42
Будущее за чипами в мозгу.
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем