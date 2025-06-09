Bento для Steam Deck превращает портативный компьютер в мини-ПК с дисплеем на очках

Пользователь Reddit под ником u/michaelthatsit представил необычный проект под названием Bento — переработанный Steam Deck, умещённый внутрь компактного корпуса, напоминающего беспроводную клавиатуру. Вместо традиционного экрана устройство использует AR-очки и внешний видеодонгл, что делает его мобильным ПК, который можно взять куда угодно.

Внутри Bento скрывает основные компоненты Steam Deck: процессор, оперативную память, SSD, аккумулятор и даже вентилятор. Они установлены в двухсекционный 3D-печатный корпус, где одно отделение служит для электроники, а другое — для хранения видеодонгла. Охлаждение пока остаётся проблемой из-за ограниченного пространства, но автор планирует доработать систему в следующей версии.

Проект был разработан с использованием Shapr3D для черчения и сборки. Многие детали пришлось заказывать через eBay, а общий дизайн вдохновлён эстетикой Commodore 64. Это не просто экспериментальный моддинг — это попытка создать действительно удобное и мобильное игровое решение, которое может работать как на ходу, так и дома.

Сейчас Bento находится на стадии развития, и автор намекнул на будущие обновления: сменные модули ввода, улучшенная конструкция корпуса и даже демонстрационное видео в стиле продуктовых презентаций. Хотя идея ещё далека от массового потребителя, она уже вызвала интерес в сообществе Steam Deck и среди тех, кто любит нестандартные подходы к переносным ПК.