Pura 80 Ultra станет флагманом Huawei с новым дизайном и продвинутой камерой

Согласно новым слухам, Huawei работает над своим следующим флагманским смартфоном — Pura 80 Ultra. Ожидается, что он получит улучшенный дисплей с технологией тандемной (двойной) OLED-матрицы, который будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и достигать пиковой яркости в 3500 нит. Это может сделать его экран одним из самых ярких среди смартфонов на рынке.

Несмотря на то, что основа устройства, вероятно, останется прежней — Kirin 9020SoC, как у Mate 70 RS Ultimate Design — всё внимание сосредоточено на улучшении экрана и камеры. В частности, Pura 80 Ultra должен получить главный сенсор размером один дюйм и систему увеличения зума нового поколения.

По информации от инсайдера Fixed Focus Digital, линейка Pura 80 может состоять из четырёх моделей: Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и Pura 80 Ultra. При этом каждая модель, в отличие от других брендов, может иметь свой уникальный дизайн и конструкцию, а не просто разные комплектации одного корпуса.