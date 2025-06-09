Новые спортивные часы Casio могут выйти в США за $170, их уже можно купить в Европе

Casio официально представила новые умные часы серии G-Shock — GBX100S-1 и GBX100S-2. Они уже доступны в Европе через онлайн-магазин компании по цене €169 за штуку. В Нидерландах, Испании и Германии они продаются как часть линейки G-Lide, ориентированной на спортсменов и любителей активного образа жизни.

Эти модели отличаются необычным дизайном: стальной безель и прозрачный корпус открывают обзор на внутренние компоненты, что делает их похожими на skeleton-часы. Дисплей MIP LCD имеет тёмный фон и светлые цифры, что обеспечивает хорошую читаемость при ярком свете. GBX100S-1 предлагается с чёрным ремешком, а GBX100S-2 — с синим. Оба варианта имеют размеры 50,9 x 46 x 14,7 мм и весят 66 граммов.

Функциональность часов включает отслеживание фаз Луны, графики приливов и отливов, а также данные о рассветах и закатах. Также поддерживаются метрики активности: дистанция, скорость и темп. Эта информация сохраняется через приложение Casio Watches благодаря Bluetooth-соединению. Часы подходят для плавания и дайвинга — водонепроницаемость составляет 200 метров.

Кроме того, часы имеют секундомер, таймер обратного отсчёта, ежедневный будильник и работают до двух лет от одной батарейки CR2032. Согласно информации, новинка может быть выпущена и в США по цене около $170, хотя точная дата пока не объявлена.