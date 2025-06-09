Новый трейлер Code Vein II подтверждает дату релиза и сохраняет дух оригинала

Bandai Namco официально представила Code Vein II — продолжение мрачного экшен-RPG, получившего неоднозначные отзывы в 2019 году. Анонс состоялся во время Summer Game Fest 2025, где также был показан первый трейлер. Релиз запланирован на 2026 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.





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Судя по трейлеру, игра остаётся верной своей стилистике: готический мир, напряжённые бои и сложная система прокачки персонажей. Для тех, кто не играл в оригинал, Code Vein сочетает элементы исследования, быстрый темп и безлифтовые переходы между локациями, что создаёт ощущение непрерывности. Однако первая часть критиковалась за однообразные окружения и повторяющиеся засады, от которых игрокам могло быть скучновато.