Новый спин-офф от создателей Metroidvania расскажет историю двух героев в одном теле

505 Games официально анонсировала Bloodstained: The Scarlet Engagement — новую игру в серии, разработанную под руководством Шутаро при участии Кодзи Игасы. Это 2.5D RPG с боковой прокруткой, действие которой разворачивается в Англии XVI века и рассказывает о совместном путешествии Леонарда Брендана и Александра Кителера против демонического правления Элиаса.

Сюжет сосредоточен вокруг гигантского замка, полного монстров, сильных демонов и опасных тайн. В отличие от предыдущих частей, где игрок управлял одним персонажем, здесь появилась система двойного контроля — Buddy System. Она позволяет управлять одним из героев напрямую, в то время как второй будет действовать автономно, поддерживая бой. Игрок может меняться между ними в любой момент, чтобы эффективнее использовать их уникальные навыки и оружие.

Выход намечен на 2026 год на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.