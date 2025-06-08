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ddr22
Sapphire анонсирует серию Radeon RX 9060 XT с тремя версиями: NITRO+, PURE и PULSE
Новые видеокарты Sapphire на RDNA 4 обещают улучшенное охлаждение, RGB-подсветку и высокую производительность

Sapphire официально представила линейку видеокарт на базе AMD Radeon RX 9060 XT в трёх исполнениях: NITRO+, PURE и PULSE. Все они построены на архитектуре RDNA 4, предлагая современную производительность, эффективное охлаждение и широкие возможности кастомизации для пользователей.

NITRO+ — это флагманский вариант с максимальной частотой до 3320 МГц (Boost Clock), 16 ГБ GDDR6-памятью с пропускной способностью 20 Гб/с и 32 вычислительными блоками. В основе системы охлаждения — технология Tri-X с тремя большими вентиляторами Dual-Ball Bearing и новым дизайном лопастей AeroCurve. Это обеспечивает низкий уровень шума и высокую эффективность даже под нагрузкой. Также есть металлическая задняя панель с фирменным ARGB-логотипом, который можно синхронизировать с материнской платой через 3-пиновый разъём.

Вариант PURE предназначен для тех, кто строит сборки в белом стиле. Он предлагает те же технические характеристики, что и NITRO+, но с более компактным охлаждением Dual-X и двумя вентиляторами. Здесь также используется Honeywell TIM7950, медная плата из десяти слоёв и защита Fuse Protection. Управление подсветкой реализовано через функцию Glow! в программе TriXX Software.

PULSE — это более доступная модель, которая выпускается как с 8 ГБ, так и с 16 ГБ видеопамяти. Она получила те же технологии охлаждения и питания, что и PURE, но без акцента на внешнюю эстетику. Тем не менее, она остаётся полностью функциональной и ориентирована на надёжность и долговечность.

Все три модели поддерживают выходные порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1a с DSC. Также предусмотрена поддержка Free Flow и Integrated Cooling Module для равномерного распределения тепла внутри корпуса.

Для удобства обслуживания используется система Quick Connect Fan, где каждый вентилятор крепится всего одним винтом, а специальный L-образный крепёжный кронштейн предотвращает прогиб видеокарты в PCIe-слоте.

Кроме того, SAPPHIRE TriXX Software получила обновление интерфейса, улучшенный контроль за состоянием видеокарты и новые режимы освещения, такие как Comet. Также добавлены пресеты для повышения FPS за счёт масштабирования разрешения и технологии Radeon Image Sharpening. Все видеокарты уже доступны через партнёров Sapphire по всему миру.

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