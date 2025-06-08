Мобильная версия Blackwell для ноутбуков может выйти к середине лета

Новый список идентификаторов устройств от NVIDIA, опубликованный пользователем harukaze5719, подтверждает, что мобильная версия GeForce RTX 5050 Max-Q (GB207M) находится в разработке. Этот чип будет частью линейки Blackwell и станет одним из менее мощных представителей серии — ориентирован на тонкие и портативные игровые ноутбуки. Ожидается, что модели ноутбуков с этим GPU появятся в продаже к середине лета 2025 года.

Среди известных партнёров, готовящих устройства на базе Blackwell, значатся Lenovo, LG, MSI и Razer.

Также стоит отметить, что AMD работает над RDNA 4 и своими мобильными Radeon RX 9000M, которые могут составить конкуренцию NVIDIA в этом сегменте. В частности, речь идёт о моделях на базе Navi 44, которые могут быть сравнимы с RTX 5060 для ноутбуков.