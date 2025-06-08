Новая игра от французской студии Douze Dixiemes

Студия Douze Dixiemes выпустила демо-версию своей новой игры *MIO: Memories in Orbit*, которая уже доступна на Steam и Microsoft Store. Это 2–3-часовой геймплей, охватывающий самое начало истории, включая секретную зону и одно серьёзное испытание.

Игра рассказывает историю MIO — маленького робота, проснувшегося в одиночестве на борту заброшенного космического корабля под названием Vessel. Когда корабль начинает терпеть крах, игрок отправляется вглубь его лабиринтных отсеков, чтобы восстановить утерянные воспоминания и разобраться в произошедшем. В центре внимания — сочетание динамичного движения по платформам и напряжённых схваток с врагами. Геймплей основан на точном перемещении с использованием крюка, парения и удержания на стенах, а также скоростных боях.

*MIO: Memories in Orbit* запланирована к выходу на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC и Nintendo Switch.