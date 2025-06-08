Apple AirPods Pro получат новые функции, включая управление камерой

Согласно информации от 9to5Mac, Apple готовит для своих беспроводных наушников — AirPods четвёртого поколения и AirPods Pro 2 — ряд новых возможностей, которые будут представлены вместе с iOS 26, watchOS 26 и macOS 26 на предстоящей конференции WWDC.

Одним из ключевых нововведений станет новый жест головой, который позволит снова увеличить громкость после того, как её автоматически снизила функция Awareness при распознавании разговора. Также появится автоматическое определение засыпания пользователя — в этом случае воспроизведение музыки будет останавливаться. Правда, для этой функции может понадобиться Apple Watch, так как именно она отслеживает фазы сна.

Ещё одной интересной деталью стало сообщение о возможности управлять камерой iPhone через кнопку на стебле AirPods Pro. Если верить слухам, нажатие на неё сможет запускать съёмку, когда камера открыта. Неизвестно, будет ли это работать только в момент ношения наушников или же при их использовании в руке.

Кроме того, Apple работает над Studio Mode, который усилит качество захвата голоса и должен повысить ясность звука во время звонков, записи аудио или использования Siri. Для iPadOS 26 планируется улучшение мультиподключения — теперь к одному iPad можно будет подключить несколько пар AirPods одновременно. Это особенно удобно в образовательных целях или совместных играх.

Все эти изменения станут частью крупнейшего обновления программной платформы Apple, которое выйдет осенью.