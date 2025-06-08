Сенсорный монитор FaSuH предлагает поворот на 180 градусов

FaSuH — это новый портативный сенсорный монитор, который недавно появился на Kickstarter. Устройство выделяется своим нестандартным форматом: его диагональ составляет 14 дюймов при разрешении 2560x720 пикселей, что даёт соотношение сторон 32:9.

Монитор имеет яркость до 350 нит, полное покрытие цветового пространства sRGB и время отклика в 40 миллисекунд. Для подключения доступны мини-HDMI, два USB-C (с поддержкой питания) и аудиоразъём 3.5 мм. Также есть возможность поворота экрана на 180 градусов, что позволяет использовать устройство в альбомной и книжной ориентации, а также как планшет при наличии удобного крепления.

Цель кампании — запустить устройство, ориентированное на пользователей, которым нужен дополнительный экран для многозадачности: например, для отображения сообщений, браузерных вкладок, элементов управления или частей таблиц. С учётом ценника в $199 и выше, FaSuH может заинтересовать тех, кто хочет добавить дополнительный дисплей в своё рабочее место вне дома.

Однако, как и все проекты на краудфандинговых площадках, этот не лишён рисков. Дата поставки намечена на август, но успех реализации зависит от масштаба сбора средств и стабильности производственных процессов.