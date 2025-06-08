Samsung Galaxy Z Flip FE получает Exynos 2500 и высокую стоимость при запуске

Согласно новому отчёту корейского издания Sisajournal, цена на Galaxy Z Flip FE в Южной Корее составит около 1 млн KRW (примерно $735). Базовая версия будет доступна с 128 ГБ памяти, а также появится вариант на 256 ГБ. В США ожидается цена в $699 или $749, в зависимости от комплектации.

Информация также указывает, что Galaxy Z Flip FE разделит чипсет с флагманским Z Flip7 — оба будут использовать процессор Exynos 2500, тогда как Galaxy Z Fold7 получит Snapdragon 8 Elite. Это вызвало некоторое беспокойство, так как в тестах Exynos 2500 показал производительность на уровне Snapdragon 8 Gen 3, который уже устарел к моменту выхода следующего поколения. Официальный анонс Galaxy Z Flip FE ожидается этой осенью вместе с другими складными смартфонами Samsung.