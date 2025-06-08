Huawei показан с массивной камерой на первом официальном изображении

Huawei официально опубликовала первый рекламный тизер модели Pura 80 Pro+, который раскрывает внешний вид устройства до анонса. Эта версия находится чуть ниже по классу, чем флагманская Pura 80 Ultra, но при этом остаётся частью топовой линейки компании.

На изображении виден треугольный блок основных камер — такой же, как у предыдущего поколения Pura 70 Pro+. Однако новый модуль выглядит немного крупнее, хотя это может быть связано с ракурсом съёмки. В составе камеры три больших датчика, включая сенсор для измерения цветовой температуры и лазерный автофокус. Также добавлен второй, меньший по размеру сенсор, размещённый отдельно, внутри отверстия камеры.

Pura 80 Pro+ сохраняет плавный изогнутый дизайн рамки. Информации о технических характеристиках пока нет, но ожидается, что именно эта модель получит ряд новых технологий, связанных с камерой.

По слухам, вся линейка Pura 80 должна получить новые сенсоры, включая первый в истории компании датчик формата один дюйм. Также есть данные о двойной перископной камере на версии Ultra, которая может использовать систему двойного автофокуса. Digital Chat Station подтвердил, что Pura 80 Pro+ получит тройную камеру с разрешением 50 МП, мультиспектральный сенсор и боковой сканер отпечатков пальцев.

Судя по всему, Huawei делает ставку на обновлённые алгоритмы искусственного интеллекта, улучшенное качество фотографий в условиях низкой освещённости и продвинутые функции зума. Запуск всей линейки намечен на конец июня или начало июля 2025 года.