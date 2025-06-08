Новый бюджетный видеоускоритель от Nvidia получит более современную память и обещает достойную производительность





Согласно новым утечкам, Nvidia планирует выпустить видеокарту GeForce RTX 5050 в июле 2025 года. RTX 5050 будет оснащён чипом GB207-300 с 2560 ядрами CUDA и TGP 130 Вт. Ранее предполагалось, что карта получит 8 ГБ видеопамяти GDDR6 на 128-битной шине данных, однако по данным Benchlife, вместо этого Nvidia решила использовать более современную GDDR7. Это связано с тем, что Intel и AMD активно закупают оставшиеся запасы GDDR6 для своих новых GPU и APU.

Видеокарту, скорее всего, представят без большой церемонии — через официальный пресс-релиз. Цена устройства неихвестна, но, учитывая, что это начальный уровень, можно ожидать цену около $200. По предварительным оценкам, RTX 5050 должен показать производительность на уровне RTX 4060 или Intel Arc B580.