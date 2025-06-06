Новый контроллер от Sony Interactive Entertainment предлагает низкий пинг и сменные ограничители стика

Sony Interactive Entertainment представила Project Defiant — свой первый беспроводной fight stick, разработанный специально для любителей файтингов. Это устройство сочетает в себе современные технологии беспроводной связи, точную настройку управления и удобство использования как на PS5, так и на PC.

Главной особенностью стало использование фирменной технологии PlayStation Link, которая обеспечивает сверхнизкое время отклика. Также можно подключить устройство через USB-C — проводной режим остаётся доступным по умолчанию.

Проект Defiant оснащён цифровым стиком высокого качества. Он поддерживает ограничители: квадратные, круглые и восьмиугольные, заменяемые без необходимости использования инструментов. Кнопки оснащены механическими переключателями, что гарантирует чёткий ход и долговечность. Также в конструкции предусмотрен сенсорный тачпад, как у DualSense.

Контроллер выполнен в прочном и эргономичном корпусе, рассчитанном на длительное использование во время игровых сессий. Предусмотрено отделение для хранения сменных ограничителей и USB-адаптера PS Link. Также есть возможность «разбудить» консоль PS5 простым нажатием кнопки PS. Предусмотрен компактный чехол-сумка со специальным отсеком для защиты стика во время перевозки.

Дата выхода и окончательное название Project Defiant будут объявлены позже, ориентировочно в 2026 году.