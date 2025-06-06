Упоминание следующего поколения Ryzen появилось в официальном сообщении ASRock

Во время недавнего обращения к пользователям на корейском форуме Quasar Zone представительство ASRock не только прокомментировало проблемы с совместимостью текущих материнских плат и процессоров Ryzen 9000, но и случайно упомянуло о поддержке будущих CPU. Новая версия BIOS 3.25, основанная на AGESA 1.2.0.3d, была выпущена для улучшения стабильности работы и оптимизации функций Precision Boost Overdrive.

Однако внимание специалистов из VideoCardz привлекло не это — в тексте также говорилось о подготовке к работе со следующим поколением процессоров от AMD. После перевода оригинального сообщения стало ясно: речь идёт о серии Ryzen 9000G (Gorgon Point), которая должна стать первым массовым APU на архитектуре Zen 5 и графике RDNA 3.5.

Судя по утечкам и внутренним данным, которые появлялись во втором квартале 2025 года, запуск этой линейки ожидается ближе к концу года. Это полностью соответствует предположениям инсайдеров, указывающих на то, что полноценная серия Zen 6 (Ryzen 10000) пока не готова и выйдет не ранее середины 2026 года.

Такое обновление BIOS может быть важным сигналом: производители комплектующих уже начинают готовиться к приёму новой линейки APU от AMD. Для пользователей это значит, что новые чипы уже не за горами, и их можно будет использовать на существующих платах с подходящими разъёмами и обновлённым микрокодом.