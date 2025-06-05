Новый слух указывает на продолжение серии Modern Warfare с участием 141 и новыми технологиями

Инсайдер TheGhostofHope опубликовал информацию о возможном названии и сюжетных деталях следующей части Call of Duty, которая должна выйти в 2026 году. По его данным, игра получит название *Call of Duty: Modern Warfare IV* и будет разрабатываться студией Infinity Ward.

Судя по утечке, действие игры развернётся в современном мире с элементами ближайшего будущего. В центре сюжета — конфликт, связанный с КНДР и Республикой Корея. Три основные фракции — 141, SAS и Республика Корея — объединят усилия, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны, организованной группировками Макарова и Konni Group.

Эта часть станет прямым продолжением событий *Modern Warfare III* 2023 года, где погибли такие персонажи, как Шепард и Сокол. Главный герой капитан Прайс снова возглавит операции, направленные на ликвидацию угрозы со стороны старых врагов, которые возвращаются с новыми амбициями.

В игре появятся не только современные боевые действия, но и новые виды вооружений, отражающие развитие технологий. Также ожидается более глубокое погружение в политические и военные интриги региона, что добавит напряжённости кампании.

Хотя Activision пока не подтвердила никаких подробностей, эта информация совпадает с традицией реальных утечек прошлых проектов.