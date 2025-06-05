Capcom отмечает юбилейный успех бестселлера после запуска в 2022 году

Capcom официально объявила, что Monster Hunter Rise: Sunbreak преодолела отметку в 10 миллионов проданных копий с момента выхода в 2022 году. Это важная веха для франшизы, особенно учитывая, что изначально игра была эксклюзивом Nintendo Switch и не позиционировалась как полноценная.

Режиссёр проекта Ёситаке Судзуки лично поблагодарил игроков в сообщении от имени студии: «Это директор Судзуки. Мы рады сообщить, что *Sunbreak* превысил 10 миллионов продаж. Спасибо всем, кто играл в нашу игру!».

Для Capcom этот успех стал важным подтверждением стабильности серии вне традиционных главных частей. Особенно примечательно это на фоне рекордного старта Monster Hunter Wilds, которая за первый месяц также достигла планки в 10 миллионов копий и стала самой продаваемой игрой США в 2025 году.