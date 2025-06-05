Все версии Radeon RX 9060 XT от XFX получили идентичные частотные настройки

XFX представила линейку видеокарт Radeon RX 9060 XT, в которую вошли модели Mercury OC и Swift OC. Примечательно, что все эти видеокарты имеют одинаковые игровые и бустовые частоты — 2780 МГц и 3320 МГц соответственно, независимо от объёма видеопамяти или конструкции охлаждения.

Этот подход выглядит необычно на фоне других производителей, где разные версии одной видеокарты могут иметь существенные различия в производительности. В случае XFX акцент сделан на простоту выбора для пользователей.

В линейке доступны как модели с 8 ГБ, так и с 16 ГБ GDDR6 памяти. Среди них есть как трёхвентиляторные варианты (Swift OC Triple Fan), так и двухвентиляторные (Swift OC и Mercury OC). Отличия между ними сводятся к дизайну, системе охлаждения и наличию светодиодной подсветки. Например, Mercury OC предлагает более крупный кулер и белую LED-подсветку по всей длине платы.

По информации VideoCardz, система охлаждения Mercury OC не использует испарительную камеру, но эффективность охлаждения остаётся на должном уровне. Также сообщается, что выходные параметры чипов Navi 44 у всех карт стабильны, что позволило выпускать их в полностью разогнанном состоянии.

Для бюджетных пользователей такое решение может стать важным фактором: самая доступная модель Swift OC предложит ту же производительность, что и более дорогой Mercury OC.