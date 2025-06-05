Проводной набор Logitech MK620 предлагает надёжность, безопасность и поддержку нескольких ОС

Logitech официально анонсировала новую проводную комбинацию клавиатуры и мыши — Signature Slim Wired MK620 и MK625 для бизнеса. Это решение разработано специально для организаций, которым важна физическая безопасность, стабильное питание или работа в многопользовательских средах. Устройства совместимы с Windows, macOS и ChromeOS, что делает их универсальными для использования в разных офисных условиях.

Компания позиционирует MK620 как современную альтернативу старым проводным устройствам. Клавиатура получила плоские ноутбучные клавиши, которые редко встречаются в проводных моделях. Также есть специальная AI-клавиша для быстрого запуска Microsoft Copilot, Gemini и других нейросетевых инструментов, таких как ChatGPT или Perplexity.

Для участия в онлайн-встречах предусмотрены горячие клавиши для управления микрофоном, видеокамерой и экраном в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Все настройки можно менять через приложение Logi Tune.

В комплекте поставляется симметричная мышь M520 или M520 L, которая одинаково удобна как для правшей, так и для левшей. Мышь оснащена SmartWheel, которая позволяет переключаться между точным и ускоренным скроллингом. Также используется технология Silent Touch, снижающая уровень шума от кликов на 90%.

Устройства подключаются через USB-C, легко настраиваются под нужную ОС и поддерживают централизованное управление через Logitech Sync. Пластиковые части сделаны минимум на 66% из переработанного пластика, упаковка — из бумаги, сертифицированной FSC. Клавиатура и мышь потребляют на 49–50% меньше энергии по сравнению с предыдущими поколениями.

Цена на весь комплект составляет $69.99. Продажи стартуют 27 июня на сайте Logitech и у авторизованных дистрибьюторов. Также можно приобрести отдельно клавиатуру K620 за $49.99 и мышь M520/M520 L за $24.99.