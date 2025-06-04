Доступны несколько расцветок: moonrise, чёрный, sunset, alien, forest green и ocean blue.

Pitaka официально запустила новый компактный магнитный power bank из серии Aramid Fiber. Устройство получило ёмкость 5000 мА·ч, что достаточно для подзарядки большинства смартфонов на весь день. Поддерживается беспроводная зарядка стандарта Qi2 до 15 Вт и проводная через USB-C — до 20 Вт.

Корпус выполнен в уникальном дизайне с плетёной текстурой из арамидного волокна и матовым металлическим покрытием. Power bank совместим как с iPhone (включая MagSafe), так и с Android-устройствами. Размеры устройства составляют 102 x 70 x 8.8 мм, вес — всего 118 граммов.

Питака оснастила аккумулятор светодиодными индикаторами уровня заряда. Также в нём реализована технология умного контроля температуры, которая предотвращает перегрев во время работы. Магнитное крепление обеспечивает надёжную фиксацию на поддерживающих устройствах. Доступны несколько расцветок: moonrise, чёрный, sunset, alien, forest green и ocean blue. Цена устройства $69.99 / €79.99 / £69.99.