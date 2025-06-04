Новые стандарты WHCP гарантируют поддержку зарядки и DisplayPort Alt Mode в USB-C

Microsoft наводит порядок в хаосе USB-C, вводя новые обязательные требования для сертифицированных ноутбуков под Windows 11. Теперь все порты Type-C в WHCP-сертифицированных устройствах должны поддерживать зарядку самого ноутбука и хотя бы один дисплей через DisplayPort Alt Mode.

Хотя это не означает обязательной поддержки USB4 (что могло бы решить больше проблем), компания хотя бы гарантирует базовый функционал. Для устройств с USB4 требования строже: поддержка Thunderbolt 3, зарядка подключенных устройств мощностью 15 Вт и вывод изображения на два 4K-экрана с частотой 60 Гц.

До идеала далеко — рынок еще долго будет заполнен ноутбуками с урезанными возможностями USB-C. Пока что покупателям по-прежнему придется внимательно изучать спецификации.