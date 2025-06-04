Новая ITX-версия GeForce RTX 5060 от MSI: мощная начинка в миниатюрном корпусе

MSI анонсировала GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX. Карта размером 145×120×45 мм имеет 3840 ядер CUDA, 8 ГБ GDDR7 (28 Гбит/с) и бустовые частоты до 2512 МГц.

Охлаждение построено на фирменном вентиляторе STORMFORCE с семью лопастями особой формы и медным радиатором в виде "подсолнуха". При TDP 145 Вт карта довольствуется одним 8-пиновым разъемом питания, а на выбор предлагаются игровой и тихий режимы работы.

Три DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1b позволяют выводить изображение вплоть до 8K@120 Гц (с DSC), что делает эту карту интересным вариантом не только для геймеров с IT-корпусами, но и для создателей компактных рабочих станций. Остается только дождаться тестов, чтобы понять, насколько эффективно MSI удалось обуздать тепловыделение в таком миниатюрном форм-факторе.