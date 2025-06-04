6 июня состоится презентация IO Interactive — покажут игры Hitman, MindsEye и новый проект про Джеймса Бонда

Студия IO Interactive, подарившая миру культовую серию Hitman, готовит громкую премьеру — первый в своей истории IOI Showcase. Прямой эфир из Лос-Анджелеса 6 июня обещает не только празднование 25-летия Агента 47, но и крупные анонсы. Главный хайлайт — дебютный показ 007 First Light, их собственного проекта о Джеймсе Бонде.

Но это не все сюрпризы: зрителей ждут новости по Hitman World of Assassination, демонстрация движка Glacier и презентация MindsEye — нарративного экшена от создателей GTA. Особый колорит добавят эксклюзивные дропы для зрителей Twitch и TikTok.

Гендиректор Hakan Abrak намекает на «по-настоящему захватывающие сюрпризы» — возможно, речь о новых партнёрских проектах или неожиданных коллаборациях.