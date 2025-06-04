Новая система HyperFlux V2 от Razer заряжает игровые мыши без док-станций и проводов

Razer представила HyperFlux V2 — беспроводную зарядку, встроенную прямо в коврик. Больше никаких проводов, док-станций или внезапных отключений мыши в разгаре киберспортивного матча. Система автоматически подзаряжает совместимые устройства (пока это топовые модели вроде Basilisk V3 Pro и Naga V2 Pro).

Доступно два варианта поверхности: жесткая — для молниеносных движений в шутерах, и тканевая — для точного позиционирования в стратегиях и MOBA. Дополнительные плюшки включают индикатор заряда, противоскользящее основание и поддержку HyperSpeed Multi-Device (можно подключить клавиатуру через тот же коврик, правда, без зарядки). Пока система работает только с флагманскими девайсами Razer.