Zen 6 сохранит совместимость с AM5 и получит 12-ядерные чиплеты

Свежая бета-версия AIDA64 принесла предварительную поддержку будущих процессоров AMD Zen 6, известных под кодовым именем Medusa Ridge. Утечка, обнаруженная пользователем X (бывший Twitter) HXL, подтверждает: «красные» уже делятся базовыми спецификациями с разработчиками софта для мониторинга железа. Если верить прошлым релизам AIDA64, то ждать Ryzen 10000 стоит не раньше Computex 2026.

Zen 6 останется на сокете AM5, избавляя геймеров от необходимости менять материнские платы. Слухи обещают 12-ядерные чиплеты, 3D V-Cache для игровых X3D-моделей (аналог Ryzen 7 10800X3D) и техпроцесс TSMC N3P — а значит, больше частот при меньшем энергопотреблении. Мобильные версии Medusa Point с гибридными 22 ядрами, правда, задержатся до конца 2026-го.