Рабочая станция на чипе GB202 демонстрирует прирост до 15% в некоторых сценариях

В новом тестировании, проведённом Der8auer, выяснилось, что профессиональная видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 показывает лучшую производительность в играх по сравнению с GeForce RTX 5090 — одной из самых мощных потребительских видеокарт.

RTX PRO 6000 имеет 24 064 CUDA-ядра — на 10% больше, чем у RTX 5090. В бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme GT1 она выдала 176.5 кадров в секунду против 156.1 у GeForce RTX 5090 — разница составила 13%.

Также было замечено, что в некоторых задачах RTX PRO 6000 работает эффективнее: например, в 3DMark Speedway разница в производительности составила около 8%, но при этом потребление энергии отличалось всего на 1%. В других же случаях, как в *Cyberpunk 2077* и *Star Wars Outlaws*, рост составил от 11% до 17%, хотя энергопотребление увеличилось на 5–15%.

Однако стоит понимать, что это не игровая видеокарта в обычном смысле. Её стоимость составляет $10 000, объём памяти GDDR7 равен 96 ГБ, а целевое назначение — профессиональные рабочие станции. Тем не менее, в условиях, где важна максимальная графическая мощь, RTX PRO 6000 может стать самым быстрым решением на рынке.