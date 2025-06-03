Разработчик NaturalVision предполагает, что GTA VI может стать самым моддируемым проектом в истории серии

До выхода GTA VI остаётся менее года, и сообщество уже активно обсуждает его потенциал для моддинга. Razed, создатель популярного мода NaturalVision для GTA V, поделился своими ожиданиями в интервью PC Gamer. Он считает, что модификации для GTA VI могут выйти на новый уровень — особенно если Rockstar предоставит игрокам официальные инструменты для создания пользовательского контента.

По его словам, было бы логично, если бы компания пошла по пути Bethesda и запустила собственную платформу для загрузки и продажи модов. Это могло бы стать выгодным решением как для разработчиков, так и для самой студии. Пока неясно, будет ли это реализовано, но учитывая интерес к FiveM и возможное развитие серверных версий с пользовательским контентом, такой шаг кажется реальным.

Если Rockstar пойдёт навстречу энтузиастам, то игра получит вторую жизнь ещё быстрее, чем её предшественница.