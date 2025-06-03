Переосмысление дизайна займёт центральное место в анонсе, а не новые функции или ИИ-интеграция

По данным инсайдера Mark Gurman, следующая версия macOS будет называться *Tahoe* — в честь озера Тахо, популярного места отдыха для сотрудников Apple. Это станет первым значительным редизайном операционной системы с момента выхода Big Sur в 2020 году.

Компания также меняет систему названий: вместо порядкового номера будет использоваться маркировка по году выпуска — «macOS 26», чтобы упростить восприятие как пользователями, так и разработчиками.

Главной темой обновления станет обновлённый пользовательский интерфейс. Хотя новых функций будет меньше, чем обычно, основное внимание уделено переработке внешнего вида — меню, панелей управления и элементов окон. Apple делает паузу в гонке за искусственным интеллектом и концентрирует усилия на удобстве и эстетике системы.