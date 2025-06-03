Решение приведёт к сокращению штата и перегруппировке студии, что болезненно для коллектива

Польская студия People Can Fly, известная своими проектами вроде Painkiller, Gears of War: Judgment и Outriders, объявила о приостановке разработки двух своих новых игр — Project Gemini и Bifrost.

Решение было принято 1 июня, и стало оно следствием отсутствия поддержки со стороны издателя по Project Gemini, а также анализа финансовой ситуации, который показал, что продолжить работу над Bifrost невозможно без значительного ущерба для компании.

По словам CEO Себастьяна Войцеховского, команда столкнулась с отсутствием ясности от партнёра по публикации относительно дальнейших этапов реализации Gemini. В условиях неопределённости и ограниченных ресурсов студия была вынуждена остановить оба проекта и провести масштабную оптимизацию. Это приведёт к сокращению сотрудников — процессу, который назвали самым болезненным решением.

Студия подчеркнула, что это не банкротство и не конец её творческой активности. People Can Fly остаётся на рынке, но теперь сосредоточится на других направлениях, вероятно, на поддержке уже выпущенных проектов и новых заказных разработках.