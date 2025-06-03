Steel Legend и Challenger серии получили улучшенное охлаждение, заводской разгон и поддержку новых технологий

Компания ASRock анонсировала новую линейку видеокарт на основе графического процессора AMD Radeon RX 9060 XT. Это решение построено на архитектуре RDNA 4, которая поддерживает трассировку лучей третьего поколения, ИИ-ускорители второго поколения, а также технологии HYPR-RX и FSR 4. Видеокарты выпускаются с 8 или 16 ГБ GDDR6 памяти и поддерживают современные интерфейсы: DisplayPort 2.1a и PCI Express 5.0.

В серии представлено две основные линейки — Steel Legend и Challenger. Модели Steel Legend ориентированы на пользователей, собирающих ПК в белом стиле.

Они имеют трёхвентиляторную систему охлаждения Striped Axial Fan, Air Deflecting Fin для распределения воздушного потока, Ultra-fit тепловые трубки и металлическую тыльную крышку.

Также доступна ARGB-подсветка, которую можно настраивать через программу Polychrome SYNC. Частота ускоренных версий OC может достигать 3320 МГц.

Challenger-модели рассчитаны на более широкую аудиторию. У них двойной кулер с тем же дизайном вентиляторов, но немного меньшая тактовая частота — до 3290 МГц. Здесь тоже есть металлическая задняя пластина и Super Alloy компоненты для стабильности. Эти решения подходят как для обычных геймеров, так и для сборщиков бюджетных и средних игровых станций.