Компания ASRock анонсировала новую линейку видеокарт на основе графического процессора AMD Radeon RX 9060 XT. Это решение построено на архитектуре RDNA 4, которая поддерживает трассировку лучей третьего поколения, ИИ-ускорители второго поколения, а также технологии HYPR-RX и FSR 4. Видеокарты выпускаются с 8 или 16 ГБ GDDR6 памяти и поддерживают современные интерфейсы: DisplayPort 2.1a и PCI Express 5.0.
В серии представлено две основные линейки — Steel Legend и Challenger. Модели Steel Legend ориентированы на пользователей, собирающих ПК в белом стиле.
Они имеют трёхвентиляторную систему охлаждения Striped Axial Fan, Air Deflecting Fin для распределения воздушного потока, Ultra-fit тепловые трубки и металлическую тыльную крышку.
Также доступна ARGB-подсветка, которую можно настраивать через программу Polychrome SYNC. Частота ускоренных версий OC может достигать 3320 МГц.
Challenger-модели рассчитаны на более широкую аудиторию. У них двойной кулер с тем же дизайном вентиляторов, но немного меньшая тактовая частота — до 3290 МГц. Здесь тоже есть металлическая задняя пластина и Super Alloy компоненты для стабильности. Эти решения подходят как для обычных геймеров, так и для сборщиков бюджетных и средних игровых станций.